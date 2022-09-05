"Светке плохо": стало известно о состоянии оказавшейся на больничной койке вдовы Шатунова

Вдова не может оправиться после смерти Юрия Шатунова.

Юрия Шатунова не стало этим летом. Певец умер 23 июня от острого инфаркта. Тогда проститься с артистом пришли тысячи людей. Прах экс-солиста группы "Ласковый май" захоронен и в Москве, и в Германии, где в последнее время он жил вместе с женой и детьми.

Говорят, вдова Шатунова до сих пор не может прийти в себя после трагедии. В июле СМИ писали, что женщина оказалась на больничной койке из-за проблем с сердцем. Она, кстати, не контактирует с журналистами и не делает каких-либо заявлений. Информацию о состоянии Светланы порой передают те, кто с ней общается.

Что сейчас происходит с вдовой Юрия, рассказал его двоюродный брат Александр, который держит связь с Аркадием Кудряшовым, уже бывшим концертным директором артиста. Родственник сообщил: "Ребятишки более-менее, а Светке плохо". Мужчина понимает, насколько ей тяжело.

Смерть Юрия Шатунова подкосила многих. Не только близкие, друзья и коллеги скорбят по певцу, но и поклонники, которые до сих пор слушают и поют его песни, а Светлане желают сил и крепкого здоровья. Теперь женщине предстоит в одиночку растить двоих детей – 16-летнего Дэнниса и девятилетнюю Эстеллу.