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Шоу-бизнес
Зазнавшийся как индюк Агутин плюнул в могилу покойного Шатунова: Два притопа-три прихлопа

Зазнавшийся как индюк Агутин плюнул в могилу покойного Шатунова: Два притопа-три прихлопа

Юрий Шатунов – звезда и солист "Ласкового мая", сумевший завоевать любовь и признание россиян, до самого конца не мог поладить с коллегами по шоу-бизнесу. Так о нем пишут в Общественной службе новостей – ОСН.
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В различных интервью нередко можно услышать колкие обвинения в адрес звезд "Ласкового мая". Некоторые считают творчество коллектива заурядным, а артистов непрофессиональными. Леонид Агутин зазнался как индюк и съязвил парой фраз в адрес покойного Юрия Шатунова, как и Лолита Милявская.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Певица прошлась по вокальным данным усопшего. Она не считала его настоящим певцом, ведь тот грешил выступлениями под фонограмму. "Два притопа — три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая", — так высказалась о нем певица в одном из разговоров на камеру.

Наставник шоу "Голос" Леонид Агутин, грубо говоря, плюнул в могилу покойного Юрия Шатунова. Считая себя настоящим мастером, он позволил себе раскритиковать творчество "Ласкового мая". Для него такая музыка — не более, чем "посредственность". Даже многолетняя популярность группы и хитов не смогли впечатлить "босоногого мальчика".

23 июня исполнитель хита "Седая ночь" Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в российской столице. Экс-наставник группы "Ласковый май" Андрей Разин не собирается забывать музыканта и планирует создать фильм о его творческом поприще, карьере и личной жизни.

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Леонид Агутин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 августа 2022, 14:12 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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