Зазнавшийся как индюк Агутин плюнул в могилу покойного Шатунова: Два притопа-три прихлопа

В различных интервью нередко можно услышать колкие обвинения в адрес звезд "Ласкового мая". Некоторые считают творчество коллектива заурядным, а артистов непрофессиональными. Леонид Агутин зазнался как индюк и съязвил парой фраз в адрес покойного Юрия Шатунова, как и Лолита Милявская.
Певица прошлась по вокальным данным усопшего. Она не считала его настоящим певцом, ведь тот грешил выступлениями под фонограмму. "Два притопа — три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая", — так высказалась о нем певица в одном из разговоров на камеру.
Наставник шоу "Голос" Леонид Агутин, грубо говоря, плюнул в могилу покойного Юрия Шатунова. Считая себя настоящим мастером, он позволил себе раскритиковать творчество "Ласкового мая". Для него такая музыка — не более, чем "посредственность". Даже многолетняя популярность группы и хитов не смогли впечатлить "босоногого мальчика".
23 июня исполнитель хита "Седая ночь" Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в российской столице. Экс-наставник группы "Ласковый май" Андрей Разин не собирается забывать музыканта и планирует создать фильм о его творческом поприще, карьере и личной жизни.