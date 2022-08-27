"Делай, что хочешь": Пугачева толкала Шатунова на отвратительные поступки

Прошло два месяца с момента внезапной и трагической смерти Юрия Шатунова. Сердце популярного певца остановилось, не выдержав, по мнению Владимира Левкина, продолжительных разборок с продюсером Андреем Разиным.
Теперь, когда переживания по поводу смерти Юрия Шатунова немного поутихли, его коллеги и бывшие друзья начали приподнимать завесы тайн жизни культового певца. Сегодня Владимир Левкин, бывший солист группы На-На, поделился тем, в каких же на самом деле отношениях Юра Шатунов состоял с Аллой Пугачевой.
По его словам, при первом знакомстве Примадонна сочла Шатунова выскочкой, но, нанеся визит к нему домой, изменила свое мнение. Начинающий исполнитель так сыграл на губной гармошке, что сразу же уложил Пугачеву к своим ногам.
Но одними визитами тет-а-тет дело не ограничилось: Алла Пугачева начала проявлять свою симпатию и в другом ключе – публично защищать своего нового любимчика от нападок других мужчин. Однажды, когда пара исполнителей обедала с Бари Алибасовым, последний сделал Юре Шатунову замечание по поводу его отвратительного поведения за столом: тот ел суп, громко прихлебывая. Алла Пугачева грудью кинулась на защиту. “Серпай, Юр. Делай, что хочешь. Тебе можно”, – поддерживала она Юрия Шатунова в любом, даже самом неприемлемом начинании.