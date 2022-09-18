Раздувшаяся дочь Гузеевой умоляет о кнуте и грубостях: Привыкла к мазохизму

Ольга Бухарова привыкла вести себя достаточно эпатажно: то громко признается в сексуальных предпочтениях, то подстрижется под мальчика, то расскажет о расстройствах пищевого поведения. Неизменно одно: что бы не отмочила наследница, Лариса Гузеева встанет на защиту долгожданной дочери всей грудью.
На днях Бухарова поделилась откровенными фотографиями. Раздувшаяся как на дрожжах дочь актрисы продемонстрировала свою изменившуюся фигуру. "Сколько еще работать, чтобы не быть тупой и жирной", – не постеснялась девушка в подписи.
Лишний вес, по словам дочери Ларисы Гузеевой, вина ее бывшего молодого человека. Он, уверяет Бухарова, был абьюзером и делал все, чтобы девушка привыкла к мазохизму: оскорблениями заставил сесть ее на диету. Доведенная до истощения Ольга рассталась с грубияном, но начала запивать и заедать стресс. Это и привело ее к нынешнему, чересчур пышному, на ее взгляд, телосложению, от которого она спит и видит как избавится.
Для этого она решила попросить подписчиков о помощи: умоляет о кнуте и грубостях. Сбросить нужно, по ее мнению, много, поэтому метод пряника тут неприменим. Лесть и ложь будут демотивировать ее, а честное мнение, наоборот, заставит работать в спортзале усерднее. "Будьте фатофобами и грубиянами", – обратилась к пользователям интернета дочь Гузеевой.