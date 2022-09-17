"Тупая и жирная": дочь Гузеевой взорвалась с раздобревшим брюхом

Ведущая шоу "Голос 60+" Лариса Гузеева обожает свою собаку, а в дочери вообще души не чает. Наследница с детства эпатирует публику своей внешностью, а матери хоть бы хны. Звезда горой стоит за кровинушку и выгораживает ее в скандальных ситуациях.
Тем временем Ольга Бухарова позволяет себе откровенничать с народом и демонстрировать лишнее. В последнее время девушка сильно поправилась. Отекшее пухлое лицо и раздобревшее брюхо сильно ударили по самооценке
В Сети бедняжку осудили за внешность, на что она молчать не стала. Уязвленная дочь Ларисы Гузеевой взорвалась из-за бесчувственности народа. Пампушка призвала подписчиков не быть с нею грубыми и не делать каверзных замечаний о фигуре.
Между тем сама Ольга Бухарова не сдерживается от критики. Недавно она разместила в блоге фото из спортивного зала, где предстала во всей красе, а подписала фото весьма жестко. "Твое лицо, когда ты понимаешь, сколько еще работать, чтобы не быть тупой и жирной..." — отметила девушка.
Выходит, наследница телеведущей сама себя оскорбляет, но другим это делать запрещает. Лариса Гузеева воспитала неоднозначную особу со специфическим мышлением. Чего только стоят ее однополые любовные отношения. А то, что красавицу разнесло как на дрожжах — это уже дело десятое.