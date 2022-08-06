"Уеду": повернувшуюся задом к Родине шепелявую Апину выставили на посмешище

Вечернее шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей" – уникальная возможность не только услышать любимые песни, но и узнать о жизни звезд из рассказанных ими историй. Гостями недавнего выпуска стали наиболее популярные артисты девяностых – члены группы Нана и Алена Апина.
Апина вспомнила, что в то время по-настоящему триумфальный успех был у групп "Нана", "Ласковый май" и "Комбинация". В последнем коллективе как раз-таки числилась Апина. "Мы все друг за другом рвали города", – вспоминает певица. По ее словам, в их музыке есть какое-то волшебство, поскольку вот уже третье поколение зажигает под их хиты.
В какой-то момент Апина решила тряхнуть стариной и исполнить композицию "American Boy"."Американ бой, уеду с тобой. Москва, прощай!", – пела повернувшаяся задом к Родине и мечтающая о заграничной жизни Апина. Все бы ничего, вот только Апина шепелявила, будто без зубов. Неизвестно, о чем думал Малахов, отдавая микрофон артистке, ведь он буквально выставил ее не посмешище. Ведь потом в программе пели другие звезды с более достойным вокалом.
Несмотря на это, присутствующие в зале гости толпой окружили вокалистку и начали зажигательно отплясывать. Народ рукоплескал и улюлюкал, восхищенный ностальгическим духом. И даже сам Андрей Малахов пустился в пляс.