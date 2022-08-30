Стало известно об уходе звезды "Аншлага" Дубовицкой после тяжелой болезни

Выяснилось, что знаменитость кажется милой и доброжелательной женщиной лишь на экране, а в реальности Регина Дубовицкая — королева издевок и сарказма. О непростом характере ведущей поведал ее коллега — юморист Александр Морозов.
Комик признался, что звезда "Аншлага" ушла из его жизни после неприятного инцидента по окончании гастролей в Саратове. Между группой коллег завязалась словесная перепалка, и тогда женщина колко выдала оскорбительное замечание. "Ой, Морозов заговорил, а я думала, ты такой дурак", — выразилась звезда.
Импозантный артист был недоволен таким поворотом событий. Регина Дубовицкая унизила его, перегнув палку. Мужское самолюбие оказалось под ударом, однако Александр не растерялся и врезал обидчице в ответ. "Регина Игоревна, а я про вас и до сих пор так думаю", — едко подметил Александр Морозов.
На этом, по словам юмориста, он и ведущая программы "Аншлаг" окончательно разминулись. Комик заявил, что знаменитость нередко ведет себя враждебно по отношению к окружающим.
Примечательно, что скандальную историю Александр Морозов рассказал после сложного периода, который выпал на долю телезвезды. В начале 2022-го Регина Дубовицкая жаловалась, что пандемия коронавируса сильно ударила по ее команде. Из-за тяжелой болезни многие юмористы погрязли в долгах, и ведущей пришлось одолжить им денег по доброте душевной.