"Пожалейте!": Дети отвернулись от двуличной предательницы Лазаревой

Актриса не ожидала такого подлого по ее мнению поступка от собственных детей.

Признанная иноагентом Татьяна Лазарева начала испытывать проблемы из-за своего поведения. Предательское отношение к родной стране и постоянная критика в адрес властей обернулись для актрисы боком.

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Юмористка покинула Россию, чем заработала себе и своим детям множество трудностей. Теперь актриса запрещает детям ездить на родину. Если бы не мать, они уже давно были бы в России, но теперь приходится страдать. Выходит, что единой позиции в семье нет, и дети отвернулись от нее.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Лазарева находилась в Киеве. С первого же дня актриса начала лить грязь в адрес нашей страны. Позже артистка улетела в Испанию, где у нее есть жилье. оттуда она продолжила вести прямые эфиры, в которых говорила гадости россиянам. Не удивительно, ведь работу она потеряла. Дети хотели остаться в России, но Лазарева настояла.

"Я им сказала: "Ребят, пожалуйста, пожалейте мать". Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось", – заявила двуличная манипуляторша в ютуб-шоу "Дифирамб".

Напомним, после того, как Татьяна Лазарева раскрыла рот, поклонники отвернулись от нее. Коллеги также раскритиковали опальную актрису. Последней каплей стало внесение ее в список иноагентов. Это значит, что нормально работать она уже не сможет.