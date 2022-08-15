"Улетели в кювет": Звезды "Дома-2" Жемчуговы чудом выжили в страшном ДТП

Жуткой историей поделились участники проекта "Дом-2" Глеб и Анастасия Жемчуговы. Супруги на данный момент находятся в Крыму, где накануне попали в страшную аварию. В микроблогах звезды рассказали, как это произошло. Молодые люди поведали, что они чуть не погибли – выжили чудом. Об этом сообщает "Пятый канал".
Как выяснилось, виноват в ДТП другой водитель, который гнал на огромной скорости по трассе, а затем подрезал Жемчуговых. При этом супруги ехали тоже на достаточно высокой скорости – более ста километров в час. Когда их подрезали, они врезались в отбойник. "Потом улетели в кювет", – говорит Глеб в социальных сетях. К счастью, им удалось избежать серьезных травм. Так, отделались они синяками, ушибами и ссадинами.
Несмотря на это, пара все-таки решилась обратиться к врачам. Они были госпитализированы и прошли необходимые обследования. Оказалось, что серьезных повреждений у них нет. Также супруги написали заявление в прокуратуру и планируют наказать виновника.
Случившееся же Жемчуговы назвали своим вторым днем рождения и, по всей видимости, даже планируют его отмечать. Так, Глеб в микроблоге обратился к жене, поздравив ее.