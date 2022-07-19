Злой рок или проклятие? Болезнь бывшей жены перечеркнула жизнь новой невесты Домогарова

В последнее время на российского актера Александра Домогарова олна за другой сваливаются беды. То он ушел из театра Моссовета, то ему приписывали эмиграцию на Кипр, то вдруг у бывшей начались проблемы, то любимая девушка бросила. Что это? Злой рок или проклятие? Фанаты надеются, что в ближайшем будущем все наладится.
Прошлой весной Домогаров заявил, что хочет снова жениться. О невесте он не говорил открыто, но ходили слухи, что это молодая танцовщица Татьяна Степанова. Впрочем, пара так и не поженилась. Девушка бросила 59-летнего народного артиста.
По слухам, девушка хотела от Домогарова серьезных шагов и скорейшего замужества, но актер оказался не готов к столь быстрому развитию событий. Более того, актер стал чересчур часто видеться с бывшей женой Ириной Гуненковой, что бесило его избранницу.
Александр Домогаров всего лишь хотел помочь бывшей супруге, у которой нашли онкологическое заболевание.
Впрочем, молодая избранница Домогарова недолго горевала из-за расставания с ним и уже обзавелась новыми отношениями. Таким образом болезнь бывшей жены актера перечеркнула возможную счастливую жизнь с ним.