Красные волосы на темной воде: что стало с необычной дочерью Якубовича

У 76-летнего Леонида Якубовича двое взрослых детей от разных браков: сын Артем и дочь Варвара.

Несмотря на всероссийскую популярность телеведущего, его наследники избегают связанной с заслугами отца публичности. И все же Варваре удается делать это с трудом. Благодаря пышным ярко-красным волосам дочь Леонида Якубовича так или иначе привлекает к себе внимание.

Необычной людям кажется не только внешность девушки, но и ее образ мыслей. Варвара отличается от других звездных детей. Она очень любит отца, но взяла девичью фамилию матери – Видова. Наследница Якубовича никак не выпячивает свое родство со звездой, не хвастается роскошной жизнью и не считает популярность отца и его заработки поводом для того, чтобы чувствовать себя в чем-то особенной.

Такой образ мыслей многим кажется похвальным и выгодно отличающим девушку от других наследников знаменитостей. Поклонники Якубовича время от времени пытаются узнать, что же стало с его необычной дочерью и ищут ее в соцсетях. Судя по всему, у нее все хорошо. При этом в микроблоге Варвары не найдешь рассказов о личной жизни. Время от времени там появляется лишь информация о творчестве Видовой. Наследница телеведущего пишет песни, поет и занимается косплеем.

Накануне в микроблоге необычной дочери Якубовича появилось свежее фото, на котором она стоит на пирсе спиной к камере. На фоне темной воды красные волосы девушки, облаченной во все черное, выделяются особенно ярко. Где именно было сделано такое интересное фото, дочь Леонида Якубовича пояснять не стала.