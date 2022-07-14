Живет чужой жизнью: питающаяся насекомыми дочь Якубовича сбежала из России

Народный артист России, бессменный ведущий и художественный руководитель капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович был женат несколько раз. В браке с сотрудницей телекомпании "ВИД" Мариной Видовой у звезды голубых экранов родилась дочь Варвара, которая уже давно не живет с отцом и даже не носит его фамилию.
Варвару Видову хорошо знаю зрители телепрограммы "Поле чудес". Раньше участники игры частенько передавали подарки не только ведущему, но и его маленькой дочке. Меж тем, сама девушка ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике. В отличие от звездных сверстников они увлечена учебой и творчеством.
Широкая аудитория впервые близко познакомилась с дочерью Леонида Якубовича, когда она приняла участие в программе "Секрет на миллион". Наследница знаменитого телеведущего вполне четко и рассудительно отвечала на каверзные вопросы Леры Кудрявцевой и рассказала о себе много нового.
Оказалось, что девушка переехала от родителей в двадцатилетнем возрасте. Она живет с домашними питомцами. Безусловно, Леонид Якубович гордится достижениями своей дочки, ведь она получила в МГИМО диплом по международной журналистике. Кроме того, Варвара Видова увлекается музыкой и выпускает песни.
Порой девушка живет чужой жизнью. Наследница ведущего "Поле чудес" занимается косплеем и перевоплощается в героев комиксов. Также рыжеволосая красавица любит путешествовать. Во время поездки в Мексику она даже попробовала деликатесных жареных насекомых.
Меж тем, недавно гордость Леонида Якубовича решила уехать из России. Варвара Видова опубликовала в социальных сетях фотографию из жаркой страны с пальмами, но не уточнила, где находится.