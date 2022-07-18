"Ему продлевают жизнь": издевательствам над тяжелобольным Зайцевым нашли оправдание

Состояние 84-летнего Вячеслава Зайцева оставляет желать лучшего.

На протяжении нескольких последних лет Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона. Модельеру уже тяжело передвигаться самостоятельно и разговаривать, однако его помощники упорно продолжают вывозить мужчину в свет. Со стороны многим кажется, что кутюрье уже плохо соображает и над ним просто издеваются, выводя в таком состоянии на люди. Возгласы об издевательствах звучат все громче.

Однако Никас Сафронов с этим мнением не согласен. Художник в течение многих лет приятельствует с модельером и знает, что тот давно привык к публичности. По мнению Сафронова, Зайцеву всегда нравились светские тусовки, не стоит лишать его привычного образа жизни и сейчас. Художник далек от той мысли, что тяжелобольного мэтра привозят на мероприятия насильно. Скорее всего, ему это нравится и по сей день.

"Можно предположить, что таким образом ему, наоборот, продлевают жизнь," – нашел Сафронов оправдание тому, что многим кажется настоящими издевательствами.

В беседе с порталом Prozvezd в пример художник привел Николая Караченцова, которого жена тоже выводила в свет уже не в самом лучшем состоянии. Люди приветствовали актера стоя – это приносило Караченцову положительные эмоции и давало силы жить. Возможно, также это работает в случае с Зайцевым.

По информации Никаса Сафронова, за модельером следят лучшие врачи. А недавно ему сделали курс капельниц, который благоприятно сказался на состоянии мужчины – Вячеслав Зайцев даже стал лучше говорить.