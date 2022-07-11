"Позорище": Кравец поражена издевательствам над немощным и ничего не соображающим Зайцевым

Славе Зайцеву идет 85-й год. Он разбит болезнью Паркинсона, не может самостоятельно ходить, практически не говорит и, очевидно, мало что соображает. Но его продолжают таскать по мероприятиям, зарабатывая на его имени деньги. Актриса, певица и модель Алена Кравец возмущена этим безобразием.

"Я увидела, в каком состоянии привели Зайцева на недавний юбилей его Дома моды, и был в просто в шоке, – вздыхает Кравец. – Его тащили за руки, волокли по лестнице, словно резиновую куклу, а он ничего не соображал и все не закрывал рот с очевидно неправильно поставленными имплантами".

Алена помнит "отца российской от-кутюр" цветущим, бодрым, энергичным. "Я много раз была моделью на его показах, у меня много его платьев, в которых я выходила на сцену, – вспоминает красавица. – Но в том состоянии, в котором сегодня находится Вячеслав Михайлович, его просто нельзя показывать людям. Это же тихий ужас! Он должен был остаться в нашей памяти легендой, а не немощным дедом!"

Кравец полагает, что во всем виноваты темные личности, которые вьются вокруг Зайцева. "Они продают модельерам права участие в показах, мол, сам Зайцев будет вас оценивать, и наивные люди на это покупаются, – говорит Кравец. – А помните юбилей Славы, куда зазвали даже Пугачеву с Галкиным и куда продавали билеты уроженцам Махачкалы и Грозного? Это было такое позорище!"

Алена в шоке, что родные – сын Егор и внучка Маруся – все это допускают. "То ли они в сговоре и получают долю, то ли им плевать, – рассуждает Кравец. – Но это все отвратительно. Зайцев не достоин такой горькой участи и отношения".