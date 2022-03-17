"На Ваганьково": Раскрыты подробности ухода 76-летнего Якубовича

Леонид Якубович уже много лет является любимцем публики, однако теперь программу с его участием посмотреть не получится.

Поклонники были шокированы исчезновением из эфира передачи "Поле чудес", ну и, собственно, самого ведущего. Все ли с ним хорошо? Куда он пропал? Вернется ли на телевидение? Этими вопросами задавались фанаты и наконец-то получили ответ.

Накануне появились подробности ухода 76-летнего Якубовича с "Первого канала": его передачу, как и многие другие развлекательные проекты, пока сняли с эфира. Позже появились слухи о том, что "Поле чудес", которое снимается по иностранной лицензии, может ее лишиться – на фоне санкций. В конце концов пролить свет на ситуацию решил сам бессменный ведущий Леонид Аркадьевич. Он дал поклонникам наставление: не верить слухам, а также вспомнил одну показательную историю, которая произошла с ним пять лет назад.

"Слухи появляются постоянно, а правды не так много. Вот возьмите меня, вы мне звоните, разговариваем. А еще пять лет назад писали, что я умер. Дату сообщали и место захоронения. Так что можно считать, что вы мне звоните на Ваганьково", – сказал Якубович.

Да, и с лицензией, как оказалось, все в порядке. Телеведущий объяснил, что ее произвел "Первый канал", после чего ее передали в управление телекомпании „Поле ТВ“, которая осуществляет съемку программы.

Напомним, что Леонид Аркадьевич – не единственный телеведущий, который остался без работы. Новую программу Андрея Малахова сняли с эфира прямо накануне премьеры. Поклонники переживают, увидят ли они кумира снова.