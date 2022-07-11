"Наша любимая поза": Ласкающая грудь пальцами Кабаева слилась с любимым на камеру

Жизнь популярного блогера в последние годы бьет ключом: громкий развод со спортсменом Александром Липовым, который обернулся распространением со стороны экс-супруга ее личных данных в Сеть, и одиночеством с ребенком на руках. К счастью, сейчас у Саши Кабаевой, кажется, снова белая полоса и гармония в личной жизни.
Звезда счастлива с хоккеистом Егором Зайцевым, за которого вышла замуж. Модель, кстати, уже успела подарить возлюбленному дочь, и теперь супруги наслаждаются минутами в статусе молодых родителей. При этом девушка не скрывает свою малышку: активно показывает поклонникам фотографии и видео с ребенком.
Так, накануне, Саша Кабаева разместила в своем микроблоге кадры, на которых запечатлена ее малышка в белом комбинезончике. Девочка лежит на коленях у мамы, которая своей рукой как бы ласкает пальцами ее грудь. Блогер, можно сказать, слилась с любимым ребенком на камеру и, судя по всему, по-настоящему наслаждается моментом.
"Наша любимая поза у мамы в ножках", – написала Саша Кабаева под видеороликом в своем микроблоге.
Девушка поделилась забавным фактом: в качестве игрушек малышка использует бытовые предметы – кастрюли, а вместо колыбели – мамины руки. А поклонники в ответ умилились кадрами, появившимися в социальных сетях кумира.
"Малышуля, растите большими и здоровыми" – написали в комментариях под постом Саши Кабаевой фанаты.