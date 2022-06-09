Потеряв жену спустя полвека, нашел себе пассию на 50 лет моложе: как складывалась жизнь знаменитого Лаврова

Кирилл Юрьевич всю жизнь любил единственную жену, а после ее смерти встретил молодую Анастасию. Пусть не все верили в искренность девушки, с ней артист преобразился до неузнаваемости.

Кирилл Лавров появился на свет в 1925 году и вырос в семье актеров. Будущий артист с самого детства мечтал пойти по стопам родителей, но из-за войны не успел получить даже школьный аттестат. Поступить в театральный институт у Кирилла Юрьевича не вышло, однако благодаря отцу он все-таки смог начать путь в карьере. Позже стало ясно, что старания Лаврова-старшего не были напрасны.

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Несколько лет молодой артист учился актерскому мастерству под началом отца, а после отправился в самостоятельное плавание. В 1955-м Кирилл Юрьевич стал актером БДТ имени Горького и в том же году дебютировал на экранах в фильме "Васек Трубачев и его товарищи". Сразу после первой работы его начали приглашать и в другие проекты.

За свою карьеру Лавров воплотил много разных образов в известных фильмах, однако одну из самых ярких ролей он исполнил в 80 лет. В 2005 году Кирилл Юрьевич блистательно сыграл Понтия Пилата в фильме "Мастер и Маргарита", в очередной раз удивив зрителей, а спустя два года его не стало.

Личная жизнь известного артиста была не менее насыщенной, чем карьера. В молодости сердце Кирилла Лаврова покорила тогда еще начинающая актриса Элина Быстрицкая. Между ними разгорелся яркий роман, но, по слухам, Лавров-старший категорически не одобрил избранницу сына. Кирилл Юрьевич не пошел наперекор отцу, к тому же, вскоре в его жизни появилась та самая.

Свою единственную жену, актрису Валентину Николаеву, артист встретил в театре. Вторая невестка пришлась по душе главе семьи, да и сам Лавров знал, что девушка ему идеально подходит. Влюбленные поженились в 1954 году, воспитали двоих детей и прожили вместе почти полвека.

Талантливый актер всегда нравился женщинам, но единственной и неповторимой для него оставалась любимая Валюша. Когда супруги не стало, Лавров впал в отчаяние и с трудом справлялся с горем. Сначала артисту изо всех сил помогала дочь, а позже в его доме неожиданно появилась молодая хозяйка.

Последние годы жизни Кирилл Лавров провел рядом с костюмером театра Анастасией Лозовской. Из-за 50-летней разницы в возрасте многие подозревали девушку в неискренности, однако дочь артиста опровергла злые домыслы. Анастасия искренне полюбила актера, а он рядом с ней будто бы воспрял духом и помолодел.

Осенью 2006 года народный артист перенес операцию по пересадке костного мозга. Донором стала дочь Кирилла Юрьевича, все прошло успешно, однако пересадка помогла ненадолго. 27 апреля 2007 года Кирилл Лавров скончался на 82-м году жизни.