"Господи, убей меня!": 75-летняя Васильева свихнулась на фоне галлюцинаций

Звезда фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" дожила до почтенного возраста в светлом уме и доброй памяти. Тем не менее Татьяна Васильева жалуется на странные видения, которые сопровождаются дискомфортом. В новом выпуске шоу "Сегодня вечером" актриса поделилась наболевшим перед всей страной.
По словам артистки, иногда на работе в театре ее состояние становится неконтролируемым из-за сильного волнения. Как правило, это происходит на премьерных спектаклях, когда звезда лежит. Женщина в красках описала галлюцинации, которые мучают ее в ответственные моменты.
"Это стресс, которому равных нет. Сердце оно вот так [буйно размахивает руками], ты его видишь, оно прыгает вот туда высоко. И ты думаешь: "Господи разорвись уже, убей меня, прекрати эту муку, прекрати!"— объяснила Татьяна Васильева.
Ведущий шоу "Сегодня вечером" Николай Цискаридзе слушал эти жалобы с некоторой опаской и ухмылкой. Действительно, такими темпами и свихнуться недолго! Актриса заявила, что подобного рода бредни должны возникать и у ее молодого партнера по спектаклю "Ловушка для мужа".
Напомним, Татьяна Васильева недавно уже посещала программу с Николаем Цискаридзе. Перед 9 мая она рассказывала о раке, страхе и большом горе в семье.