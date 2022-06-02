"Надо мной издеваются!": упахавшуюся звезду 90-х лишили средств к существованию на старости лет

Звезде 90-х певице Анастасии этим летом исполнится 57 лет.

По российским законам женщина уже может рассчитывать на ежемесячное денежное пособие от государства. Чтобы оформить пенсию, певица Анастасия, как полагается, подала документы в соответствующее ведомство. Каково же было удивление звезды, когда в выплатах ей отказали!

Официальной причиной отказа является недостаточный трудовой стаж звезды. Для получения пенсии в нашей стране необходимо иметь как минимум 13 лет стажа, а у Анастасии по документам – даже меньше 11 лет. При этом артистка утверждает, что работает она буквально всю жизнь, совершенно не зная отдыха. С каждого концерта певицы отчисления исправно шли в пенсионный фонд. Вот только трудовая книжка звезды сгорела при пожаре, а в учреждениях культуры, в которых трудилась артистка, архивы якобы не сохранились.

В результате, опираясь лишь на имеющиеся данные, бездушные чиновники лишили упахавшуюся за долгие годы на сцене звезду 90-х средств к существованию. Впрочем, сама Анастасия мириться с этим не намерена. Женщина крайне возмущена и даже собирается обратиться в суд – пишет Prozvezd.info.

"Они просто надо мной издеваются!" – негодует исполнительница.

Артистка считает, что она очень многое отдала стране: пела в больницах и военных частях, выступала на всевозможных благотворительных концертах. И в страшном сне певица Анастасия не могла увидеть, что после всего этого на старости ей придется остаться даже без минимальной пенсии.