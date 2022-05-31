"Ой, кто там?": На пороге онкобольной Заворотнюк трется ушлый зятек

Молодая женщина регулярно публикует свежие снимки из путешествий и из своей повседневной жизни. Чаще всего дочь Анастасии Заворотнюк на фото одна или с подругами. О своих любовных отношениях, как и о тяжелой болезни матери, Анна обычно предпочитает не распространяться.
Сегодня знаменитость сделала небольшое исключение из собственных правил. В своем микроблоге Анна Заворотнюк опубликовала интригующее фото, на котором она запечатлена вместе с мужчиной. Возлюбленный крепко обнимает женщину, приподняв ее от земли, и видны при этом лишь его руки.
"Любимый," – трогательно подписала фото Анна, дав понять, что на пороге ее матери, образно выражаясь, уже вовсю трется зятек.
Женщина отметила, что ее возлюбленный всегда остается за кадром, и спросила мнение подписчиков относительно того, нужно ли выставлять напоказ свое счастье. Пользователи живо заинтересовались возможным будущим зятем онкобольной актрисы и включились в дискуссию.
"Ой, кто там? Анечка, покажите нам," – написали любопытные фолловеры.
Мнения пользователей на счет афиширования любовных отношений разделились. Кто-то поддержал скрытность Заворотнюк, другие же такое поведение не одобрили: если люди давно вместе, почему бы не поделиться фото с любимым. Излишняя секретность, по мнению фолловеров, лишь вызывает ненужные подозрения: вероятно, зятек ушлый или что-то с ним не то.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как искореженное лицо онкобольной Анастасии Заворотнюк обсуждают в Сети.