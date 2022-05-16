"Я попал": признавшийся в связях с мужчинами Соседов стал жертвой

Жизнь далеко не всегда оказывается благосклонна к Сергею Соседову. Как оказалось, он несколько раз становился жертвой мошенников.

Сергей Соседов в прошлом влип в неприятности – музыкальный критик стал жертвой мошенников. Так, пару лет назад он решил вложить свои средства в строительную компанию, которая занималась постройкой ЖК в Подмосковье. К сожалению, журналист потерял все свои накопления, поскольку жилые комплексы так и не были возведены.

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По словам Соседова, сроки постоянно меняются, а вкладчики теряют деньги. "Но я попал не по этой программе", – отметил критик. Он заявил, что компания занималась депозитами, которые были больше, чем в банке. Именно на этом прогорел признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации Сергей. Он добавил, что поверил компании, так как она работала десять лет.

Как оказалось, поначалу все было стабильно, однако в какой-то момент что-то пошло не так и компания просто лопнула, забрав с собой деньги вкладчиков. Журналист решил обратиться в суд, его иск даже приняли, однако все было тщетно. Строительная компания так и не вернула критику его деньги, так как предусмотрительные предприниматели успели вывести средства на счета родных, тем самым обезопасив себя.

К сожалению, печальная история так ничему не научила Соседова. Позже он наступил на те же грабли, вложив десять миллионов в банке. Однако он тоже лопнул, а критику вновь пришлось обращаться в суд.