"Ситуация в стране и личная ссора всему виной": Власова о состоянии покинувшей родину дочери

"Дочь Наталии Власовой сбежала в Эмираты после ссоры с матерью", "Бросив больную мать, несовершеннолетняя дочь сбежала в другую страну", "Не спит ночами": певица Наталия Власова потеряла дочь" – такие шокирующие заголовки появились в прессе в начале марта. О том, где сегодня наследница, за кулисами VI Торжественной церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!" певица рассказала корреспонденту "Дни.ру".



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