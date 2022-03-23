"Ситуация в стране и личная ссора всему виной": Власова о состоянии покинувшей родину дочери

Эта история началась еще 8 марта, когда Власова вернулась домой с премии и обнаружила записку на столе от дочери со словами "Мама, мне нужно уехать". Тогда у звездной мамы резко поднялось давление, она была в окружении близких и только сейчас, спустя два дня, она ответила на звонок. Девочка самостоятельно улетела к отцу в Арабские Эмираты.
"Несколько дней спустя через слезы получилось дозвониться до дочери. Разговор был напряженным, видно, что девочка обижена на маму. Пелагея сказала, что у них с папой были отключены телефоны", – позже сообщила PR-менеджер артистки Андрей Карпов.
Как считает певица, отъезд дочери спровоцировали несколько вещей – каникулы в школе, ситуация в стране, личные размолвки. "У нас была ссора, но это нормально в отношениях подростка и матери, – заверила певица. – Мы ее разобрали, пережили. Я помню себя в годы дочери – я был намного жестче и в 17 лет уже ушла из дома, причем не к папе, а просто в никуда".
Сегодня кризис в отношениях миновал и певица даже рада, что все так вышло. "Дочь очень долго не видела папу и теперь хотя бы в связи с этими всеми событиями смогла к нему попасть, он ей купил билет – говорит Власова. – Сейчас трудно что-то загадывать, но не думаю, что дочь уехала туда навсегда, на ПМЖ – мы такой вариант даже не рассматриваем".
"Сейчас она там на удаленке продолжает учебу, – рассказала Власова. – Я не знаю, какую карьеру она выберет в будущем. Вижу ее какой-то писательницей, потому что она с изрядной фантазией и блестящим чувством юмором. Сама же она сморит в сторону журналистики".