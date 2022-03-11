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Шоу-бизнес
"Сбила машина": Охваченная ужасом Меньшова стала задыхаться

"Сбила машина": Охваченная ужасом Меньшова стала задыхаться

С прославленной артисткой случилось беда. Юлия Меньшова выдала горестные подробности.
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Популярная блондинка и счастливая мать двоих детей столкнулась с серьезной проблемой. В беседе с психологом Татьяной Мужицкой она сообщила о панических атаках, которые не давали ей нормально жить. Юлия Меньшова призналась: ее преследовали навязчивые мысли с печальным результатом.

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В начале века, когда ее сын Андрей и дочь Таисия были маленькими, актриса чрезмерно волновалась за близких. Звезда была одержима идеей, что с детьми случится неприятность. Взбудораженную артистку мучили собственные иллюзии.

"Когда я ложилась спать, когда наступала тишина, вот в эту самую минуту был кромешный ужас. Время от времени у меня начинали в мозгу вспыхивать картинки самые кошмарные: сбила машина, вот это вот все..." — поделилась откровениями Юлия Меньшова.

Знаменитость отметила, что выдуманные потрясения просто не заканчивались. Охваченная ужасом блондинка стала практически задыхаться, когда жуткие видения имели над ней власть. К счастью, с годами Юлия Меньшова сделала эмоциональный фон более стабильным и научилась держать себя в руках.

Напомним, звезда показала в "Инстаграм" трогательный снимок из семейного архива. Юлия Меньшова предстала на фото с любимым человеком. В кадре муж артистки еще совсем молод, он смотрит на нее очарованным взглядом.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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