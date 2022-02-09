Подробности третьего сезона шоу "Маска": Объявлен новый член жюри

"Самый охраняемый секрет ТВ" – так шоу "Маска" называют в соцсетях его создатели. Самое интересное на проекте зрители узнают, просмотрев его до конца. Ведь кто будет выступать под различными масками, не знают даже сами участники шоу.
Напомним, суперуспешный музыкальный проект популярен не только в России, но и за границей. Он стартует 13 февраля на НТВ. Стало известно, что поклонников ждет много новых сюрпризов.
Накануне продюсеры рассказали, что в шоу будут представлены новые яркие и необычные маски-трансформеры, в создании которых участвовали сами артисты. В целом на разработку и производство одного костюма уходило до полугода, а трудились над ним аж сто человек! остается только догадываться, насколько яркими будут маски.
Сегодня стали известны новые подробности шоу "Маска". Объявлен новый член жюри. Его объявили в онлайн-презентации проекта. Итак, к Филиппу Киркорову, Валерии, Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу присоединится Тимур Батрутдинов. Шоумен раньше сам участвовал в проекте, поэтому знаком с его кухней изнутри.
Напомним, в предыдущих сезонах в кресле пятого члена жюри сидели Гарик Мартиросян и Александр Ревва.