Дочь Заворотнюк сообщила об уходе

Наследница Анастасии Заворотнюк поделилась личным.

Анна активно ведет социальные сети, в которых постоянно делится с подписчиками важными для себя вещами. На этот раз дочь "Моей прекрасной няни" решила сообщить об уходе за кожей. девушка рассказала, какими средствами пользуется и какой ритуал красоты соблюдает ежедневно. на новом снимке Анна предстала в шелковой пижаме и повязкой для уходовых процедур на голове.

Поклонники как всегда бурно отреагировали на новое фото Заворотнюк. "Ну очень красивая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Люблю когда Вы улыбаетесь", "Идеал красоты", "Красивое фото", "Очень красивая", "Господи какая же вы красивая", "Такая нежная", "Тебе так идет этот уютный образ", – написали комментаторы.

Ранее Анна Заворотнюк сообщила всем интересовавшимся свои параметры. Девушку нередко сравнивают с тяжелобольной знаменитой мамой. Анастасия Заворотнюк при росте 164 сантиметра весила 54 килограмма, поклонников интересует форма Анны. Знаменитость без стеснения ответила коротко и ясно – "175 см 55 кг".

Напомним, недавно в Сети появился ужасающий кадр с камеры дорожного регистратора, где в машине с Петром Чернышевым сидит женщина, сильно похожая на набравшую вес Анастасию. Снимок вызвал волну обсуждений. Дочь артистки резко высказалась на этот счет. "Человек болеет, очень тяжело, нет сил этим делиться. Что непонятного", – осадила комментаторов Анна.