"Глушила себя сильными препаратами": Заворотнюк серьезно навредила своему здоровью самолечением

Анна Заворотнюк поделилась своей проблемой. Она рассказала, что впала в депрессию, узнав о страшном диагнозе родительницы. У модели были серьезные изменения психики из-за душевных страданий.
Девушка откровенно призналась, что сперва старалась сама побороть удручающее состояние. По словам модели, в течение года она "глушила себя сильными препаратами", но лишь навредила своему организму. Тогда Анна Заворотнюк отправилась к специалисту.
Наследница артистки отметила, что ощущает себя загнанным в угол зверьком. Модель добавила, что ее состояние довольно изменчиво. Иногда она не может встать с постели, а в другой раз чувствует прилив сил.
Анна Заворотнюк заявила, что делает все, чтобы жить полноценно и радоваться. Ранее в своем инстаграм-аккаунте она ответила критикам, которые упрекают ее в любви к роскошной жизни. Девушка заявила, что ее знаменитая мама очень хотела бы, чтобы она была счастлива.
Отметим, что рассказывать о состоянии онкобольной Анастасии Заворотнюк дочь отказывается. Как писали "Дни.ру", ранее она отреагировала на слитое в Сеть фото якобы своей родительницы.Анна Заворотнюк возмутилась тому, что люди, распространившие кадр больной звезды, не боятся Божьей кары.