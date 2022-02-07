"Я год просидела дома и проплакала": дочь онкобольной Заворотнюк заставили оправдаться за красивую жизнь

Наследнице актрисы постоянно приходится оправдываться перед хейтерами. Ведь модель обвиняют в безразличия к недугу Анастасии Заворотнюк.
Более трех лет девушку упрекают в излишней любви к красивой жизни. Пока муж звезды "Моей прекрасной няни" Петр Чернышев вкалывает, чтобы заработать на лечение больной раком артистки, ее дочь радуется дорогим покупкам и путешествиям.
Анне Заворотнюк надоело терпеть нападки в свой адрес. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта она объяснила, что мать очень хотела бы видеть ее счастливой и активной. "Я год просидела дома и проплакала", – поделилась модель. Она так тяжело переживала из-за болезни родительницы, что впала в депрессию, после чего обратилась к специалисту за помощью.
К счастью, лечение помогло, и Анна Заворотнюк теперь радуется каждому дню. Девушка не желает больше поддаваться влиянию негативных мыслей. "В какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной", — объяснила модель.Напомним, ранее Анна Заворотнюк резко отреагировала на то, что в Сеть слили фото, на котором запечатлена якобы ее больная раком мать. Она заявила, что все люди находятся под властью Бога, который может наказать за подобные поступки. По мнению девушки, вредителям стоит бояться небесной кары.
Как писали "Дни.ру", сейчас Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Дубае. Она давно запланировала поездку и смогла улететь с трудом.