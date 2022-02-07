Вся правда об изменах замужней Заворотнюк: Ее защищали

В 2014 году на российском телевидении вышел сериал "Я больше не боюсь", где Анастасия Заворотнюк получила главную роль. Знаменитость исполнила роль Веры, которая в трудную минуту влюбляется в загадочного Владимира. Этого персонажа сыграл артист Андрей Соколов.
Впечатлительные зрители восприняли игру актеров слишком серьезно — стали поговаривать, что между кинозвездами на съемках пробежала искра. Желтые СМИ подхватили эти слухи и стали пестрить заголовками об изменах замужней Анастасии Заворотнюк. Она уже была в браке с Петром Чернышевым, и грязные сплетни ей были совершенно некстати.
Андрей Соколов тогда тоже был примерным семьянином. Он решил восстановить справедливость перед лицом закона в суде и неплохо на этом заработал. На шоу "Судьба человека" он заверил, что никакого романа между ним и Анастасией Заворотнюк не было — только работа.
"Я не совсем согласен с тем, что порой бывает на просторах прессы. И мы защищали с моим товарищем юристом честь и достоинство Марины Влади, мы защищали честь и достоинство Насти Заворотнюк..." — выразился актер.
Так что никаких измен Петру Чернышеву со стороны Анастасии Заворотнюк официально не признали — ее совесть чиста. Звезде повезло с мужем. Из года в год фигурист трепетно заботится об онкобольной супруге и работает на износ, чтобы продлить ее жизнь.