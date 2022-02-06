"Я безумно счастлива": известная блондинка призналась в чувствах к мужу онкобольной Заворотнюк

Звезда льда трогательно обратилась к супругу Анастасии Заворотнюк. "Наш дорогой принц, мой добрый и верный друг, невероятный артист, фигурист, хореограф и человек, с днем рождения, Петр Чернышев!", – написала Татьяна Навка.
Знаменитая блондинка заявила, что "безумно счастлива" тому, что в ее жизни есть такой талантливый профессионал, как Петр Чернышев. Она отметила, что именно с ним вышла на новый профессиональный этап, воплотив в жизнь множество проектов.
Татьяна Навка поблагодарила фигуриста за поддержку, опору и надежность. Она уверена, что таких, как муж Анастасии Заворотнюк практически не бывает. Спортсменка пожелала имениннику много сил, здоровья, светлой полосы в жизни, радости и счастья.
Напомним, после того, как актриса заболела раком мозга, заботу о материальном благополучии семьи взял на себя Петр Чернышев. Фигурист берется за разные проекты, не жалея сил, чтобы обеспечить супруге лечение.
Ранее в Сети появилось якобы фото онкобольной звезды "Моей прекрасной няни". Татьяна Навка уже высказала свое бурное недовольство по этому поводу.