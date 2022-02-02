"Ей тяжело?": Потерявшую любимого Волочкову обвинили во лжи

Еще недавно балерина всея Руси хвасталась подписчикам идеальными отношениями с мужчиной своей мечты.

Теперь новые счастливые снимки с возлюбленным Сергеем не появляются на ее страницах в соцсетях – пара рассталась. Сначала Волочкова демонстративно страдала, а потом решила показать себя миру в нижнем белье.

Певица Наталья Штурм, которая часто комментирует звездные скандалы, считает, что балерина вообще не расстраивалась после разрыва с накаченным красавцем. Да и любви к человеку, который работает банщиком и получает меньше денег, чем она, быть и не могло. По ее мнению, Волочкова – хорошая актриса, которая отлично знает, как себя вести в мире шоу-бизнеса, чтобы хорошо заработать.

"Любая реклама хороша, кроме некролога. Настюша отбила Мальдивы и может смело искать нового «любимого", – считает певица.

Штурм уверена, что исчезновение из жизни Волочковой мужчины было вопросом времени. Рано или поздно этот разрыв бы произошел: во-первых, потому что Сергей был "не Волочковского уровня", а во-вторых, потому что поводы для разговоров сами по себе не появятся.

Напомним, что встреча Сергея и Анастасии сама по себе была странной: на шоу Ларисы Гузеевой мужчина должен был другой женщине, однако балерина решила забрать его себе. Отношения пары продлились недолго, но были полны скандальных новостей. К примеру, Волочкова заявляла, что готова выйти замуж за нового возлюбленного.