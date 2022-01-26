"Без пяти минут муж": Волочкова проболталась о беременности от банщика

Отдых на Мальдивах только укрепил отношения новоиспеченной пары: влюбленные, кажется, не расстаются друг с другом ни на минуту. Вот и на шоу "Пусть говорят" они пришли вместе, а ведущий представил публике нового брутального ухажера знаменитой балерины, как "без пяти минут муж", и он, кстати, даже не возражал.
В студии программы не обошлось без сенсаций. Во время обсуждения недавнего конфликта Волочковой с бортпроводниками в самолете, направлявшемся с Мальдив в Москву, балерина дала публике повод задуматься о скорой беременности. Волочкова призналась, что скандальные новости – это ее конек, а потом предложила собравшимся в студии представить, что бы было, если бы прямо в самолете у нее принимали роды.
"Сейчас с Сережей поженимся, и все у нас будет", – заявила танцовщица.
К слову, скандальную артистку совершенно не пугает ни материальное состояние, ни прошлое избранника, которого она встретила в программе Ларисы Гузеевой. Как выяснилось в студии "Пусть говорят", секретов у Сергея Кузнецова предостаточно и даже возлюбленная знает не все, однако это не останавливает ее мечтать об их счастливом совместном будущем.
Напомним, что Сергей, которого балерина встретила на шоу Ларисы Гузеевой должен был достаться другой женщине. Однако перед накаченным красавцем не смогла устоять Анастасия Волочкова, которая выступила приглашенной звездой, вот она и решила забрать его себе.