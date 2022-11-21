Мат на сцене, развод с женой и травма дочери: Как Найк Борзов умудрился развалить семью

Автор хиа "Лошадка" дал откровенное интервью, в котором признался в семейной драме.

Найк Борзов после заметного провала карьеры в пандемию и ряда других не самых приятных причин продолжает выступать и дает юбилейный тур "Верхом на звезде 50 лет". Его творчество по-прежнему яркое и сильно выделяющееся на фоне других в шоу-бизнесе, за что его и любят. Однако кое-что кардинально изменилось.

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В свежем интервью певец поведал, что заставило его выпустить альбом "Потерянный среди звезд" с нецензурной бранью, а также о разводе со своей супругой Русланой, от которой у Борзова есть взрослая дочь.

В новом альбоме многие песни написаны в 2020 году в разгар пандемии и самоизоляции. Найк Борзов признался, что тогда у него были мрачные мысли по поводу будущего. Вторую часть альбома Найк Борзов начал писать утром 24 февраля, когда мир резко изменился. При этом артист считает, что в данном случае мат на сцене это норма.

С женой Русланой Найк Борзов развелся с женой без скандалов и ссор, особенно супруги не выносили все на обозрение дочери.

"Мы развелись с Русланой осознанно. Но при этом не дали Вике повода усомниться, что у нас какие-то проблемы... После развода мы еще несколько лет делали вид, что мы по-прежнему женаты и у нас все хорошо", – рассказал Борзов.

Тогда дочери Виктории было 15 лет, и она уже все понимала. При этом Борзов уверен, что травмы у нее нет.