Наслаждается материнством: молодая жена Гуфа показала подросшую дочь

Гуф вместе с новой супругой занимается воспитанием дочери.

Поклонники знаменитого рэпера на просторах Интернета признают: музыкант как никогда раньше выглядит счастливым! Не так давно он женился на своей молодой избраннице Юлии Королевой, которой всего 26 лет. Ну, а вскоре после свадьбе брюнетка подарила Гуфу ребенка – девочку.

Родители долго скрывали от публики имя новорожденной малышки, но в конце концов девушка призналась, что назвали ее Тиной. А вот лицо наследницы звездная чета продолжает прятать – видимо, чтобы не сглазили. Так что, поклонникам остается лишь довольствоваться кадрами, на которых личика девочки не видно.

Накануне Юлия Королева опубликовала в своем микроблоге трогательное видео: молодая мама сняла, как ранним утром танцует с Тиной на руках. В кадре малышка предстала в полный рост – видно, как она подросла! Как передает Пятый канал, дочка Гуфа родилась на свет в мае, а значит совсем скоро ей исполнится уже полгода.

Что же касается Юлии Королевой, то несмотря на свой возраст, материнство, кажется, ей только в радость. Судя по публикациям в социальных сетях, она наслаждается каждым мгновением, проведенным с маленькой Тиной. Знаменитый отец тоже принимает участие в воспитании дочери: на странице его супруги можно найти немало кадров, на которых видно, как Гуф общается со своей наследницей.