"В аду гореть будут": Певица Ханна учудила разврат с мужем на камеру

Одна из самых красивых пар современного российского шоу-бизнеса — это певица Ханна и продюсер Пашу. Она — красивая блондинка и мать, он — успешный мужчина и примерный семьянин. Супруги ведут яркую жизнь без грязных скандалов и показывают, как любят друг друга.
В "Инстаграм" успешность контента определяет его тематика. Успешные блогерши жалуются, что никто не смотрит их посты, если на фото нет соблазнительных форм в купальнике. Певица Ханна пошла с козырей и записала с мужем пикантное видео, где они целуются и ласкаются полураздетыми возле водопада.
Ролик в сети произвел фурор, но многие сочли его развратным и постыдным. В частности, возмутилась некая женщина из Дагестана, для которой демонстрация сексуального поведения в Сети недопустима. В комментариях к видео певицы Ханны разгорелся скандал.
"Завидую, как они в аду гореть будут. Какой пример они подают! Этим можно в постели заняться без камеры, хайпа и всего остального", — написала пользователь с ником euphoria_atelie_dizaina.
Преданные поклонники бросились защищать звездных супругов, но глубоко верующие люди остались непреклонны. Певице Ханне посоветовали публиковать кадры в обычной одежде, ведь голым телом сейчас, увы, уже никого не удивишь.