Обнажившаяся любовница Виторгана потрясла пышной грудью

Возлюбленная Максима Виторгана опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором позирует в бикини, открывающем взору подписчиков ее пышную грудь. Звезда рассказала о детали, которая много лет не дает ей покоя.
Оказывается, артистка имеет немалый вес, хотя выглядит очень стройной. Нино Нинидзе считает, что причиной тому могут быть ее тяжелые кости или, например, мозг.
По словам знаменитости, она весит 64 килограмма при росте 176 сантиметров. Избранница актера призналась, что после новогодних каникул тема еды и веса не оставляет в покое никого.
Вид обнажившейся артистки восхитил фолловеров. Пользователи соцсети осыпали ее комплиментами. "Вы потрясная", "Вы прекрасны", — высказались поклонники.
Напомним, в конце декабря 2021 года Нино Нинидзе показала провокационное видео. Артистка исполнила зажигательный танец и сверкнула голыми ягодицами. Некоторые подписчики в шутку посчитали танец призывным для Максима Виторгана и даже отметили, как сильно ему повезло.