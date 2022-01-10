"Вся перетянутая": 38-летнюю Алсу рассекретила подруга

Звезды часто сталкиваются с нападками злопыхателей, поскольку транслируют роскошную жизнь в "Инстаграм". Одни не реагируют на негатив в комментариях, другие — возмущаются. третьи — блокируют злостных критиков. На эту тему решила пошутить жена Гарика Мартиросяна, которая тесно общается с певицей Алсу.
Супруга комика Жанна опубликовала в личном блоге фото в компании двух красоток в роскошных нарядах. Она снялась вместе с женой основателя Comedy Club и певицей Алсу. К публикации блондинка добавила юмористическое описание, в котором раскрыла секрет красоты голосистой знаменитости.
Певица Алсу получила колкую насмешку от своей подруги. "Сколько лет-то ей уже! Вся затянутая-перетянутая. Наверно, каждый год себе подтяжку делает! Муж-то богатый, может себе позволить", — написала Мартиросян об исполнительнице хита "Зимний сон".
Пользователи Сети подключились к обсуждению внешности артистки. "Реально Алсу не стареет", "Дай бог всем так выглядеть", "Ну как всегда у Алсу никакого вкуса", "Учитесь, девочки, как надо выглядеть!" — отреагировали комментаторы.
Как писали "Дни.ру", дочери звезды Микелла и Сафина заметно подросли и стали совсем не похожи визуально на свою мать. Певица Алсу показала любимых наследниц в домашней обстановке после распаковки новогодних подарков.