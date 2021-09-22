Рассказавшая о внебрачной дочери Королева потеряла сына

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип подвергся жесткой критике из-за маникюра.

В России как ни в какой другой стране любят давать советы, зачастую непрошеные. Особенно люди любят давать их звездам. Очередной жертвой советчиков стала Наташа Королева.

Интерес к ее персоне вспыхнул с новой силой после ее участия в шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Певица рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, что за океаном растет ее внебрачная биологическая дочь, которую воспитывает однополая пара ее друга. Дело в том, что Королева якобы продала свою яйцеклетку приятелю, который мечтал о детях. история шокировала россиян. После такой новости Наташа Королеву многие забросали камнями. Очевидно, что артистка многим стала поперек горла. Под удар попал и ее сын Архип, рожденный в браке с Сергеем Глушко.

Поклонники раскритиковали внешность 19-летнего юноши. Россиянам не понравилось, что он делает маникюр и одевается слишком ярко. В соцсетях Архипа хейтеры зачастую устраивают ему разбор полетов. Подписчики уверяют, что Наташа Королева потеряла сына, предоставив ему слишком много свободы. Однако певица с этим не согласна.

В свежем интервью Наташа Королева заявила, что спокойно относится к желанию Архипа следовать моде. Когда он решил сделать маникюр, она не стала мешать мальчику.

Известно, что Архип пишет музыку и является ведущим шоу "У-дачный чарт" вместе с мамой.