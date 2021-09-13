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Шоу-бизнес
"Душа болит": Оскандалившийся Михалков плюнул на могилы родственников

"Душа болит": Оскандалившийся Михалков плюнул на могилы родственников

Режиссер унизил кладбищенских волонтеров. Никита Михалков махнул рукой на захоронения именитой родни.
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Родословная всегда была для Никиты Михалкова поводом для гордости. Великий художник Василий Суриков считается его прадедом. В Красноярск, где родился живописец, Никита Сергеевич приезжал с почитанием. Он уверял, что память о предках для него — не пустой звук. Однако на деле Никита Михалков не оправдал ожиданий и плюнул на могилы родственников.

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 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Мать Василия Сурикова и его младший брат покоятся на Троицком кладбище в Красноярске, куда режиссер заглядывал последний раз в начале века. Скромные захоронения много лет находятся в плачевном состоянии — поросли травой и оказались практически заброшены. Сейчас забота о могилах лежит на местных волонтерах, с которыми Никита Михалков обошелся не лучшим образом.

Когда режиссер приезжал в Красноярск, следящие за могилами люди попросили у него денег на содержание захоронений. "Он поморщился, достал портмоне, вытащил 100 рублей", — поделилась живущая на погосте смотрительница. Однако совесть не замучила Никиту Михалкова после скандальной выходки. По сей день он не передавал никаких средств на благоустройство кладбища.

Сотрудница музея-усадьбы Василия Сурикова считает, что режиссер тепло относится к родине своего прадеда, хоть и крайне редко навещает Красноярск. "Душа у него болит", — выразилась женщина.

Волонтеры организации, которые ухаживают за захоронениями на Троицком кладбище, предполагают, что Никита Михалков не заботится о могилах родни из-за финансовой неустойчивости. При этом в СМИ отмечается, что режиссер имеет многомиллионные доходы. По версии аналитиков, даже крошечной доли этого заработка хватило бы для того, чтобы привести красноярский погост в хорошее состояние.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2021, 11:58 Источник: ТВК ✓ Надежный источник
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