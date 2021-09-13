"Душа болит": Оскандалившийся Михалков плюнул на могилы родственников

Режиссер унизил кладбищенских волонтеров. Никита Михалков махнул рукой на захоронения именитой родни.

Родословная всегда была для Никиты Михалкова поводом для гордости. Великий художник Василий Суриков считается его прадедом. В Красноярск, где родился живописец, Никита Сергеевич приезжал с почитанием. Он уверял, что память о предках для него — не пустой звук. Однако на деле Никита Михалков не оправдал ожиданий и плюнул на могилы родственников.

Мать Василия Сурикова и его младший брат покоятся на Троицком кладбище в Красноярске, куда режиссер заглядывал последний раз в начале века. Скромные захоронения много лет находятся в плачевном состоянии — поросли травой и оказались практически заброшены. Сейчас забота о могилах лежит на местных волонтерах, с которыми Никита Михалков обошелся не лучшим образом.

Когда режиссер приезжал в Красноярск, следящие за могилами люди попросили у него денег на содержание захоронений. "Он поморщился, достал портмоне, вытащил 100 рублей", — поделилась живущая на погосте смотрительница. Однако совесть не замучила Никиту Михалкова после скандальной выходки. По сей день он не передавал никаких средств на благоустройство кладбища.

Сотрудница музея-усадьбы Василия Сурикова считает, что режиссер тепло относится к родине своего прадеда, хоть и крайне редко навещает Красноярск. "Душа у него болит", — выразилась женщина.

Волонтеры организации, которые ухаживают за захоронениями на Троицком кладбище, предполагают, что Никита Михалков не заботится о могилах родни из-за финансовой неустойчивости. При этом в СМИ отмечается, что режиссер имеет многомиллионные доходы. По версии аналитиков, даже крошечной доли этого заработка хватило бы для того, чтобы привести красноярский погост в хорошее состояние.