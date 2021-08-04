Тайно сбежавшие из дворца Кейт Миддлтон и принц Уильям попали в ловушку

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в тайную летнюю поездку вместе с подрастающими наследниками, пишет Express.co.uk. Отмахнувшись от королевского общества, Кейт Миддлтон и принц Уильям покинули дворец с детьми и поехали на остров Силли в Великобритании, где неоднократно бывали в прошлом. Это место считается малонаселенным, однако туристы не упускают возможности его посетить. Один из отдыхающих рассказал таблоиду The Sun, что монархи старались не выделяться, но их все равно заметили и узнали.
По данным очевидца, Кейт Миддлтон и принц Уильям предпочли самое обычное жилье без особого изыска. "Место, где они остановились, было довольно скромным и уж точно не слишком роскошным", — сообщил инсайдер. Однако не только косые взгляды туристов омрачили тайную поездку королевской четы. Герцоги Кембриджские попали в ловушку природы — на острове разбушевались ливни и грозы, поэтому расслабиться на семейной прогулке оказалось практически невозможно.
Силли входит в группу островов на юго-западе Корнуэлла и не является самым популярным местом в округе. Чаще туристы предпочитают Треско, Сент-Мэри, Брайер, Сен-Мартен и Сент-Агнес. Кейт Миддлтон и принц Уильям не случайно выбираются туда на отдых. Средняя температура на этих британских островах составляет всего 11 градусов, но это самая теплая температура в том районе, а еще там круглый год мягкий климат.
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