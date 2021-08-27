Грозит до 12 лет: поющую ведущую Агурбаш задержали в Москве и отправили на допрос

По данным телеграм-канала "112", певицу отправили на допрос. Задержание связано в тем, что она объявлена в розыск в Белоруссии. В республики против звезды возбуждено уголовное дело о разжигании социальной вражды и публичном оскорблении белорусского лидера Александра Лукашенко.
Суть действий Агурбаш заключался в том, что она призывала граждан республики "объединить все усилия по совместному выходу из кризиса" и добиться референдума с участием народного проекта. По белорусским законам артисткам грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, Анжелика Агурбаш – известная советская, белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая, бывшая участница группы "Верасы", заслуженная артистка Республики Беларусь.
Последней записью в "Инстаграм" артистки стала радикальная фотография с призывом: "Save us! Save Belarus!" ("Спасите нас" Спасите Беларусь!" – прим. ред.). В тексте артистка рассуждала о том, что каждый день все больше невиновных людей отправляется в тюрьмы Белоруссии. Запись она приурочила к годовщине выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года.
Судя по всему, власти Белоруссии посчитали это нарушением закона и возбудили против влиятельной творческой единицы уголовное дело.
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