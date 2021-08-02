"Брезгливое отношение к российскому мужчине": бывшую жену Мамаева облизали

Весной этого года полузащитник "Ростова" Павел Мамаев официально развелся с Аланой Мамаевой. Судебное заседание по делу о бракоразводном процессе состоялось 23 апреля.
Алана Мамаева рассказала поклонникам в "Инстаграм", что муж изменил ей с испанской моделью Гарсией Морено. Спустя время Мамаеву госпитализировали в Москве из-за отравления таблетками.
На днях Алана Мамаева пожаловалась, что бывший муж платит ей слишком мало алиментов – всего 30 тысяч рублей за десять дней, да и то только на продукты. При этом одежду и многое другое ей покупать тоже надо. Мамаева уверена, что футболист может платить больше.
По данному вопросу бывшая жена футболиста решила обратиться к юристам и наняла не абы кого, а звездного адвоката Катю Гордон.
Правозащитница с радостью взялась за дело и в самом начале сообщила об этом в СМИ.
"Считаю, что Алана абсолютно права и нуждается в профессиональной юридической помощи", — рассказала Екатерина Гордон в беседе с Teleprogramma.
Адвокат со всех сторон "облизала" свою клиентку и разложила все по полочкам. Она подчеркнула, что Алана Мамаева не просит много денег. Однако суд будет действовать, исходя из процентного соотношения доходов Павла.
Также Гордон обратила внимание на то, что в браке с Павлом Мамаевым Алана осталась фактически не у дел. Отец футболиста и он сам сделали все, чтобы в браке ничего не было зарегистрировано "адекватно". Исходя из всего этого адвокат сообщила, что у бывшей жены футболиста только "брезгливое отношение к очередному российскому мужчине", который не хочет давать своим детям больше.
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