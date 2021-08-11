В попытке отомстить известному телеведущему извращенец Панин схватился за собаку

Актер Алексей Панин продолжает активную перепалку с журналистом Владимиром Соловьевым.

Конфликт двух медийных личностей начался еще раньше, когда Панин решил вступиться за Ахеджакову, которую Соловьев раскритиковал за участие в резонансной постановке "Первый хлеб". Сегодня эпатажный актер записал видеообращение к своему оппоненту и опубликовал этот ролик в "Инстаграм". Не стесняясь в выражениях, Алексей Панин заявил, что для него вступать в диалог с Владимиром Соловьевым значит не уважать себя, но он вынужден прокомментировать некоторые вещи.

Актер подготовил нарезку с рядом высказываний телеведущего в свой адрес. Например, в эфире своего ютуб-шоу Соловьев заявлял, что Панин давно умер как актер, но возродился как извращенец. Также журналист настаивал на том, что у актера, покинувшего Россию, остались здесь огромные долги.

В ответе Соловьеву Панин отметил, что слова об извращенце он считает спорными, так как то, что делают взрослые люди по обоюдному согласию стоит именовать по-другому. Актер удивился, что журналист по этому поводу еще не вспомнил о его собаке. И чтобы отомстить оппоненту, Панин даже схватил пробегающего мимо питомца и попросил собаку гавкнуть в камеру. Что касается долгов в России, то у артиста их нет. Он подчеркнул, что журналист оболгал его, и заявил, что считает телеведущего подлецом.

Напомним, что Алексей Панин переехал на ПМЖ в Испанию, но даже оттуда он регулярно шокирует российских зрителей эпатажными выходками.