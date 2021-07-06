"Показал свою сущность": известный певец поцеловал мужчину прямо на сцене

Украинский певец Melovin поднял флаг ЛГБТ и заявил о своих взглядах во всеуслышание.



Накануне украинский исполнитель Константин Бочаров, известный под творческим псевдонимом Melovin, выступил на фестивале в Киеве. Находясь на сцене, артист решил сделать официальный каминг-аут. Эпатажный музыкант сначала поцеловал девушку-лесбиянку, а затем набросился со страстным поцелуем на мужчину-коллегу, который в тот момент стоял рядом на сцене. После этого довольный исполнитель поднял радужный флаг движения ЛГБТ. Таким образом певец Melovin решил заявить о своих взглядах на всю страну.

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Однако местные власти, судя по всему, не оценили откровенность музыканта. Видео с так называемым каминг-аутом попало лишь в инстаграм-аккаунт исполнителя. Из прямого эфира М1 вся эта сцена была предусмотрительно вырезана, и на "Ютуб" этот ролик тоже загружать не хотят.

Melovin отметил, что сегодня такая свободная любовь не признается в его стране и не демонстрируется в эфире. Однако для него самого ни цвет кожи, ни вера человека, ни его пол не имеют значения.

"Я показал свою сущность," – заявил исполнитель.

Многие поклонники Бочарова поддержали его в комментариях, отметили, что его поступок вызывает гордость, а любовь действительно должна быть свободной. Фанаты с уверенностью заявили, что певец Melovin – первый украинский артист, который не побоялся показать себя настоящего.