"Просто доверься мне": Макеева сделала заявление об интиме с Паниным

Скандал вокруг семьи теледивы и бывшей супруги ее нынешнего мужа Романа Малькова не утихает который месяц. Но поклонникам интересна и личная жизнь знаменитости до последнего брака. Ходили слухи, что у Анастасии Макеевой был роман с ныне покойным актером Андреем Паниным.
Сама телеведущая это отрицает. Но интимная сцена в кино с коллегой у нее была. Звезда призналась, что по сей день благодарна Андрею Панину за важные жизненные уроки. Анастасия Макеева поведала, что больше всего ей запомнились съемки в фильме "Всадник по имени смерть" с артистом.
В картине Анастасия Макеева позирует голой, лежа рядом с Андреем Паниным. Тогда юная актриса сильно переживала по поводу съемок постельной сцены, передает Пятый канал. Андрей Панин же ее успокоил, сказав, что сделает все так, что она будет спокойна. "Просто доверься мне", – призвал коллегу артист. Ведущая отметила, что вел себя актер очень деликатно.
Напомним, Андрей Панин трагически погиб в марте 2013 года. По официальным данным, с режиссером произошел несчастный случай — якобы он получил травму и скончался от потери крови. Однако ходят слухи, что артиста убили.
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