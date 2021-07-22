"Давайте остановим демонов": муж вступился за оплеванную Макееву

Бывшая супруга предпринимателя Светлана Малькова атакует разлучницу и ставит палки в колеса супругам. Она обвиняет Анастасию Макееву во всех тяжких, а с Романа Малькова требует положенные на детей алименты.
Артистка с мужем в долгу не остаются и тоже всячески разносят Светлану Малькову. Теперь бизнесмен собирает в своем инстаграм-аккаунте подписи под петицией в защиту новый жены от экс-избранницы. Призыв к фолловерам он опубликовал в сторис.
"Давайте остановим демонов", – написал мужчина. Также он предположил, что письмо в Минкульт поможет сделать мир чище и оградить Анастасию Макееву от нападок Светланы Мальковой.
Напомним, Анастасия Макеева расписалась с возлюбленным 7 мая этого года. Этот брак стал для нее четвертым. Телеведущая заявила, что после развода экс-супруга Романа Малькова вышла на тропу войны.
Женщина приехала в Россию из Словении и посетила несколько телешоу, где рассказала свою историю. Участвовала в них и Анастасия Макеева. В одной из программ актриса и бывшая жена ее избранника даже подрались.
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