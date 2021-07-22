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Шоу-бизнес
"Давайте остановим демонов": муж вступился за оплеванную Макееву

"Давайте остановим демонов": муж вступился за оплеванную Макееву

Уже несколько месяцев не утихает скандал вокруг любовной истории Анастасии Макеевой и Романа Малькова, который ушел от жены с четырьмя детьми к актрисе. Даже после того, как влюбленные поженились, на теледиву не перестает литься море грязи. Бизнесмен решил защитить избранницу.
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Бывшая супруга предпринимателя Светлана Малькова атакует разлучницу и ставит палки в колеса супругам. Она обвиняет Анастасию Макееву во всех тяжких, а с Романа Малькова требует положенные на детей алименты.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Артистка с мужем в долгу не остаются и тоже всячески разносят Светлану Малькову. Теперь бизнесмен собирает в своем инстаграм-аккаунте подписи под петицией в защиту новый жены от экс-избранницы. Призыв к фолловерам он опубликовал в сторис.

"Давайте остановим демонов", – написал мужчина. Также он предположил, что письмо в Минкульт поможет сделать мир чище и оградить Анастасию Макееву от нападок Светланы Мальковой.

Напомним, Анастасия Макеева расписалась с возлюбленным 7 мая этого года. Этот брак стал для нее четвертым. Телеведущая заявила, что после развода экс-супруга Романа Малькова вышла на тропу войны.

Женщина приехала в Россию из Словении и посетила несколько телешоу, где рассказала свою историю. Участвовала в них и Анастасия Макеева. В одной из программ актриса и бывшая жена ее избранника даже подрались.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 17:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость810677
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Ушёл муж из семьи , разлюбил жену . И началось хождение бывшей жены по всем СМИ , и телепередачам . И началась грызня , во имя чего ? Отомстить Макеевой и вернуть мужа ? Заработать на тряске грязным бельём ? Спекулируя детьми и их интересами развязалась эта грызня . Алименты нужно выбивать в судебном порядке . Никого не жалко в этой истории . Обидно за Анастасию Макееву , сколь грязи и негатива выплеснула Светлана на соперницу , хотя Настя ей не соперница . У неё глаза ясные , а у Мветланы злые и подлые .
Гость807373
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В этой ситуации жаль прежде всего маму Свету, которая одна бьётся за справедливость и идёт против лжи лицемерия унижения от макеевой и романа, сам он мало что решает, всем там рулит макеева, она всю эту возню, грязь начала, ей вообще не надо было лезть в штаны к чужому многодетному мужчине, табу должно быть у порядочных женщин, а раз так случилось, то нелезь в отношения бывшей жены и мужа , пусть они вдвоём решают вопросы с алиментами и детьми, но макеева пошла по грязному пути, чем себе же и подпортила репутацию, такая актриса не может нести народу целомудрие , нравстаенность и культуру.
Гость802780
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Ну помыли малька-пуделька, почистили, зубы гнилые поменяли, а вот что с умишком-то делать.Тупой какой этот плодовитый мужичок-то оказался.Пусть сразу в Международный суд в Гааге продаёт на мать своих детей и просит защиты там.
Гость810421
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Пуделек - кобелек, ты еще в Европарламент пожалуйся и чрезвычайную сессию ООН собери ! А заодно в Спортлото напиши ...
Гость803716
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ребята,да у вас круг-то замкнулся
бывшая жена *с Романа Малькова требует положенные на детей алименты. а Артистка с мужем в долгу не остаются и тоже всячески разносят Светлану Малькову.*
и про что в Минкульт писать будем ???
а надо во первых строках письма написать,как папаша отказывается платить положенные алименты своим детям,а чё.мы не врем, заголовки в новостной ленте почти только про это=Больше ни рубля": Обиженный муж Макеевой плюнул на содержание детей..как-то надо остановить демонов.
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