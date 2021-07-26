"Видел своими глазами!": друг заявил об убийстве вложившегося в нефтяной бизнес Панина

Друзья и коллеги Андрея Панина вновь собрались, чтобы обсудить трагедию и расставить все точки над i.

Российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист России Андрей Панин умер 6 марта 2013 года. Тело Панина было обнаружено на следующий день в его квартире на юге Москвы. Предварительной причиной смерти была названа потеря крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы: как первоначально утверждали специалисты, он упал с высоты собственного роста и сильно ударился головой. Официальная причина трагедии – несчастный случай.

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До сих пор вокруг причины смерти Андрея Панина ходит много слухов. Друг и коллега по бизнесу актера Геннадий Русин заявил в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1", что Панина убили, и он в этом уверен.



Он рассказал, что незадолго до смерти Андрей Панин имел дело с некими бизнесменами из Одессы, которые хотели наладить нефтяной бизнес. Денег у них не хватало, поэтому они решили обратиться к актеру и взять полмиллиона долларов под твердое обещание вернуть во много раз больше. Со стороны все было похоже на сказку про "Золотой ключик", но ведь бизнес так и начинается. Панин согласился и ждал, пока инвестиции начнут приносить ему по 100 тысяч долларов ежемесячно. Актер даже решил завершить карьеру в кинематографе.

Русин заявил, что Панина убили. Причем он сделал такой вывод совершенно точно, увидев его тело в морге. Он озвучил в эфире свою версию.

"Была драка, после которой он пострадал и погиб. Я не верю, что он мог упасть много раз, удариться челюстью, головой, в коленях у него нашли фрагменты стекла, костяшки сбиты", – рассказал Русин.

Также он добавил, что рядом с телом Панина была найдена водка, хотя он предпочитал всегда только пиво или вино, а на момент смерти и вовсе давно завязал с алкоголем.

Родная сестра и родители Андрея Панина ничего не знали о его желании инвестировать в нефтяной бизнес. В студии программы эксперты призвали возобновить уголовное дело.