"С чужим мужем кайф": Макееву разнесли после интимных откровений

Анастасия Макеева отправилась на Кубу со своими новоиспеченным супругом. Счастливая актриса активно делится фотографиями.

Скандал с участием многодетного супруга артистки и его жены не заканчивается. Сейчас между ним идет война за алименты. По словам бывшей избранницы Романа Малькова, супруг не только отказался платить необходимую сумму, но и попытался заставить ее платить за сына, который переехал с ним в Москву к новой даме сердца. Чем завершатся разборки – пока не совсем ясно, но, видимо, новобрачных это не очень заботит.

Накануне Анастасия Макеева опубликовала селфи с пляжа. На кадре муж и жена загорают около океана. Артистка рассказала, что они добрались, и у них все очень хорошо. Многие подписчики пожелали паре приятного медового месяца, а также призвали не слушать недоброжелателей.

Сегодня пост актрисы оказался более откровенным. Она опубликовала трогательные фотографии, на которых они с избранником гуляют за руку вдоль побережья. Дива поинтересовалась у пользователей, как они отдыхают и рассказала, что сама даже отказалась от макияжа. По словам знаменитости, главными пунктами в ее отпуске стали прогулки, вино, юмор и интимные забавы. Откровения Анастасии пришлись по душе не всем.

"Когда же Вы уже отвалите от чужого мужика, сколько можно", "С чужим мужем то кайф", "А чего Вас так тянет на чужих мужей?", "Счастье любит тишину", "Анастасия, Вы же умная женщина, зачем делиться таким личным", "Ой, про секс можно было и не писать", "Что за показуха то", "Я была лучшего о Вас мнения", – комментировали пользователи.

