"Если жизнь не потаскала, скучно жить": Лазарева шокировала народ связью с Паниным

В Сети появилась совместная фотография телеведущей Татьяны Лазаревой и актера Алексея Панина.

С недавних пор Алексей Панин живет в Испании. Там артист приобрел недвижимость и теперь наслаждается жизнью вместе со своей супругой. Скандальный актер довольно часто делает публикации в "Инстаграм". Многие из них активно обсуждаются как поклонниками, так и злопыхателями.

Накануне Панин поделился с подписчиками новой фотографией. На последнем снимке Алексей запечатлен вместе с Татьяной Лазаревой. Артисты широко улыбались, давая понять, что рады были видеть друг друга. "Замечательная Таня", – подписала кадр звезда фильма "Жмурки".

Интернет-пользователи были крайне удивлены тем, что Лазарева поддерживает дружеские отношения с Паниным. Однако те, кто следит за жизнью Татьяны, догадался, что телеведущую и актера, кроме дружбы, связывает еще один факт. Дело в том, что артистка тоже живет в Испании.

"Ого! А как вы встретились?", "Они ж тоже там живут", "Сразу две любимки на одном фото", "Красивые, счастливые, позитивные", "Если жизнь не потаскала, скучно жить было бы", – прокомментировали фото поклонники.

Напомним, ранее Алексей Панин опубликовал фото, на котором он запечатлен полностью обнаженным. Актер объяснил, что опубликовал этот снимок "специально для дебилов, которые смотрели только на задницу" на недавнем видео.