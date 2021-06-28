"Нам не бывает скучно": жена Панина сделала громкое заявление о беременности

Полгода назад артист в тайне от всех расписался с Евой Тарлакян. Супруга знаменитости рассказала о личном.

Известно, что пышной свадьбы у пары так и не было. По словам жены Алексея Панина, они познакомились на вечеринке у общего знакомого, а артист сразу привлек ее внимание. На вопрос о том, что же заставило ее остаться со звездой, Ева ответила, что им всегда интересно вместе. Они могут и обсуждать серьезные вопросы, и смеяться, и дурачиться. "Нам не бывает скучно", – призналась она.

Избранница актера утверждает, что Алексей – человек крайне искренний, честный и добрый. Она отметила, что вместо пышного торжества у них была лишь роспись "на скорую руку". Тогда возлюбленные встали рано утром, пришли в ЗАГС, а затем разъехались по делам.

Супруга Алексея Панина быстро нашла общий язык и с его дочерью. Ева утверждает, что не искала подход к девушке, все сложилось само собой, С первого дня они стали подругами и теперь любят проводить время вместе. Юрист заявление и об общих детях с артистом. Она подчеркнула, что никогда не думала об этом и вовсе не считает необходимостью рождение собственного наследника.

Пожаловалась Ева Тарлакян и на критику супруга. Однако она утверждает, что актера совершенно не трогают оскорбительные высказывания. По ее словам, Алексей не в силах терпеть лишь несправедливость и ложь.

