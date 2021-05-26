"Все зависит от размера": Татьяна Лазарева сделала смелое заявление

Телеведущая рассказала о своем нынешнем отношении к юмору. Звезда около десяти лет не работает на ТВ. Татьяна Лазарева продвигает личный видеоблог о воспитании детей на "Ютуб". Она призналась, что совсем не тоскует по прежней работе.
Знаменитость отметила, что ей не по вкусу современные особенности юмористического жанра. В частности, Comedy Club. Татьяна Лазарева сама не смотрит такие программы и другим не советует вовсе смотреть сегодняшнее ТВ, чтобы не привыкать к плохому.
Также артистка призналась, что давно бросила развлекательную направленность в творчестве. Это произошло, когда у нее появились на свет дети. Тогда теледива переосмыслила свое отношение к юмору. Звезда стала заниматься благотворительностью.
Вместе с тем, Татьяна Лазарева заявила, что вовсе не против шуток на провокационные темы. Но, по ее мнению, "все зависит от размера аудитории". Например, ее отец был слепым, и семья над этим шутила. Однако если бы они стали высмеивать главу семейства публично, люди бы их осудили.
Напомним, ранее муж артистки Михаил Шац реализуется в новом амплуа. Теперь он – стендапер. Татьяна Лазарева призналась, что не одобряет выбор супруга.
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